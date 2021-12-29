Авербух - о предложении Плющенко: Никаких дополнительных прокатов делать не стоит

Хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал предложение двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко организовать контрольный прокат Анны Щербаковой против Елизаветы Туктамышевой для определения третьей участницы от сборной России на ОИ-2022.

«Состав сборной на чемпионат Европы определен. Если на этом турнире кто-то провалится, возможны изменения - если федерация сочтет это необходимым. На данный момент никаких дополнительных прокатов делать, конечно, не стоит», - приводит слова Авербуха РИА Новости.

Напомним, что на чемпионате России в Санкт-Петербурге победу одержала Камила Валиева, отобравшись на Олимпиаду в Пекине. За ней расположилась Александра Трусова, которая также завоевала путевку на Игры. Действующая победительница мирового первенства Анна Щербакова стала третьей, а Елизавета Туктамышева заняла лишь седьмую позицию.