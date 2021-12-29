Ягудин заявил, что Ханю не смог исполнить четверной аксель

Россиянин Алексей Ягудин считает, что судьи ошиблись, засчитав Юдзуру Ханю четверной аксель на чемпионате Японии.

«Недокрут. Две ноги. Это была попытка исполнить четверной аксель. Прыжок не исполнен. Но тот факт, что рискнул, — круто», - приводит RT сообщение Ягудина в инстаграме.

Добавим, что Ханю в воздухе совершил четыре с половиной оборота с ошибками, описанными Ягудиным выше. Судьи приняли решение оценить элемент, как четверной аксель с недокрутом.

Отметим, что Ханю стал победителем чемпионата Японии, обойдя Сему Уно (2-е место), Юму Кагияму (3).