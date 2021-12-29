Тарасова высказалась об идее Плющенко о дополнительном прокате Щербаковой и Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко о том, что можно было бы организовать дополнительные соревнования между Елизаветой Туктамышевой и Анной Щербаковой за право выступить на чемпионате Европы и Олимпиаде.

«Зачем проводить этот прокат, если девочки уже все показали. Федерация никак не примет к сведению слова Плющенко. Есть правила и все на этом», - цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, основным критерием отбора на Олимпиаду являются результаты спортсменок на завершившемся в минувшие выходные в Санкт-Петербурге чемпионата России, где Щербакова завоевала бронзовую награду, а Туктамышева заняла седьмое место.

В итоге в состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы в Таллине отправятся Камила Валиева, Александра Трусова и Щербакова. Туктамышева заявлена в качестве запасной.

По поводу списка участников Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Федерация фигурного катания России еще не приняла окончательного решения.