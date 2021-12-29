Кацалапов решил проблемы со спиной на полгода и сможет выступить на Олимпиаде в Пекине

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов сообщил, что смог решить свои проблемы со здоровьем на ближайшие пять-шесть месяцев и примет участие в предстоящих международных стартах.

«Привет, друзья, я с хорошими новостями! Сразу, как вернулись из Санкт-Петербурга, я поехал к лучшим специалистам, и самая главная и позитивная новость - они знают и понимают, как мне помочь. Мы уже начали лечение, провел в больнице три дня. Плюс продолжаю делать многочисленные процедуры каждый день. В общем, как и обещал, делаем все возможное и невозможное. По убедительному прогнозу врачей - смогу тренироваться в полную силу и соревноваться пять-шесть месяцев, ну а потом буду решать свою проблему на корню», - написал спортсмен в своем инстаграме.

Напомним, на завершившемся в минувшие выходные чемпионате России по фигурному катанию Виктория Синицина и Кацалапов лидировали после исполнения ритм-танца, однако были вынуждены сняться с соревнований из-за обострившихся болей в спине у партнера. В результате победу в турнире одержали Александра Степанова и Иван Букин.

Чемпионат России являлся отборочным соревнованием к Олимпийским играм в Пекине, однако окончательное решение по поводу списка участников позже примет Федерация фигурного катания России.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.