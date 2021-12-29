Тихонов считает, что большое количество тренеров может давить психилогически на Тарасову и Морозова

Знаменитый фигурист Алексей Тихонов, который вошел в тренерский штаб российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал, как может повлиять на пару большое количество наставников.

«С позиции начинающего тренера отмечу, что психологически такое количество наставников давит на фигуристов. Основной тренировочный процесс ведет Траньков», - приводит слова Тихонова RT, ссылаясь на РИА Новости.

Напомним, что перед началом сезона с парой стала работать Этери Тутберидзе, Тихонов вошел в тренерский штаб на прошлой неделе.

Тарасова и Морозов заняли третье место на чемпионате России по фигурному катанию и с первыми двумя парами данного первенства Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а также Александрой Бойковой и Дмитрием Козовским отобрались на чемпионат Европы.