ФФККР отказалась проводить контрольный прокат между Туктамышевой и Щербаковой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что организация не будет проводить контрольный прокат между Елизаветой Туктамышевой и Анной Щербаковой.

«Когда и где это устраивать? До чемпионата Европы нет времени, а после — тем более», - приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Напомним, что Щербакова с падением во время произвольной программы заняла третье место в чемпионате России. Судьи забыли учесть эту ошибку при выставлении компонентов двукратной чемпионке мира, тем самым завысив ее баллы. Туктамышева закончила турнир на седьмой строчке турнирной таблицы.