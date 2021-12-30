В ФФКР назвали глупостью идею Плющенко провести контрольный прокат для Щербаковой и Туктамышевой

Генеральный директор ФФККР Александр Коган прокомментировал предложение двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко организовать контрольный прокат Анны Щербаковой против Елизаветы Туктамышевой для определения третьей участницы от сборной России на ОИ-2022.

«Четно говоря, никаких комментариев. Какие контрольные прокаты? Прокаты все прошли. Есть решение исполкома по составу сборной России на чемпионате Европы. Какие еще прокаты? Глупость какая-то», - приводит слова Когана «Спорт День за Днем».

Напомним, что на чемпионате России в Санкт-Петербурге победу одержала Камила Валиева, отобравшись на Олимпиаду в Пекине. За ней расположилась Александра Трусова, которая также завоевала путевку на Игры. Действующая победительница мирового первенства Анна Щербакова стала третьей, а Елизавета Туктамышева заняла лишь седьмую позицию.