Министр спорта РФ озвучил медальный план фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Министр спорта РФ Олег Матыцин озвучил медальный план отечественных фигуристов на Олимпийские игры в Пекине.

«Помечтать можно и о трех золотых. Есть серьезная конкуренция в лице китайских пар. Будет сложно. Так что мечтаем о трех, но реальная задача - завоевать две. В командном турнире мы должны выиграть, главное, чтобы мальчики не подкачали», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, списки участников Олимпиады от России будет утверждать Федерация фигурного катания России, основываясь, прежде всего, на результатах спортсменов на завершившемся в Санкт-Петербурге чемпионате России.

Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.