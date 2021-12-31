В США сообщили о возможном насилии в отношении фигуриста Царевского, он неделю не выходит на связь

Американская фигуристка Изабелла Флорес заявила о том, что ее партнера Дмитрия Царевского могут насильно удерживать дома собственные родители.

«В четверг Дмитрий поехал домой в Лейквуд провести праздники со своей семьей. Мы не слышали от него ничего с вечера субботы. Он должен был вернуться в Колорадо в воскресенье, где проходят тренировки. Мы обращались в полицию, которая дважды пыталась пройти в дом, увидеть, все ли в порядке с ним, но семья не впустила их и попросила получить ордер. Дмитрию 18 лет, мы подозреваем, что его могут подвергать эмоциональному и физическому насилию», - написала Флорес в своем инстаграме.

Кроме того, известно, что пара должна была принимать участие в юниорском чемпионате США на следующей неделе и имела хорошие шансы завоевать медаль.