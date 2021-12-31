Елена Матвеева - о критериях отбора фигуристов на ОИ: Законы справедливости нарушены

Известный хореограф Елена Матвеева резко высказалась о решениях ФФКР по отбору фигуристов на международные соревнования.

«Есть и общие законы, которые выше правил, - законы справедливости. И они нарушены. Для кого-то они есть, для других - нет. Кто занимает третье место, тот и должен ехать, окей. Но вы же так поступили с Туктамышевой, вообще никуда ее не берете, а отшвыриваете - мол, ну подумаешь, ерунда, какая-то Лиза, чемпионка мира. А ведь она классно каталась весь сезон, и не один, а несколько! Что же вы не взяли это в расчет? А мальчиков поменяли, и у вас все нормально, сходится. Тут закон есть, а там не нужен», - приводит слова Матвеевой «Спорт-Экспресс».

Напомним, основным критерием отбора на Олимпийские игры в Пекине являются результаты чемпионата России по фигурному катанию, на котором первые три места заняли воспитанницы Этери Тутберидзе. Елизавета Туктамышева стала лишь седьмой и в итоге не попала даже на предстоящее европейское первенство в Таллине.

При этом многие специалисты и СМИ неоднозначно высказывались о судействе на национальном чемпионате.