Соловьев спустя два дня после выписки из больницы принял участие в шоу Навки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев принял участие в шоу Татьяны Навки «Красавица и чудовище». Два дня назад спортсмен был выписан из больницы после избиения хулиганами в Москве из-за того, что он заступился за гражданскую супругу, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову.

Отметим, что Соловьев участвует в шоу с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, у которой в инстаграм появилось несколько кадров с их выступления.

К слову, Дмитрий не выступает с 2018 года, после того как его партнерша по танцам на льду Екатерина Боброва завершила карьеру.

Сидорова в этом году участвовала в отборе на Олимпиаду в Пекине вместе с Алексеем Тимофеевым в турнире по керлингу среди смешанных пар. Российская пара в финале квалификации проиграла команде из США.