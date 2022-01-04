Фигуристы не примут участие в жеребьевке на ОИ-2022, чемпионатах мира и Европы

Фигуристы не смогут принять участие в жеребьевке соревнований на Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает сайт ISU, также спортсмены пропустят процедуру на чемпионатах мира и Европы. Решение установлено на фоне пандемии коронавируса. В жеребьевке примут участие лишь два члена каждой национальной команды.

Отмечается, что стартовые номера фигуристов в короткой программе и ритм-танца определит технический контроллер. В произвольной спортсмены будут выступать в обратном порядке в соответствии с результатами короткой.

Напомним, что на Олимпиаде 2018 года российские фигуристы завоевали три награды.