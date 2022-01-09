Мишина раскрыла подробности травмы Коляды

Татьяна Мишина, тренер российского фигуриста Михаила Коляды, раскрыла подробности травмы своего подопечного, из-за которой он пропустит чемпионат Европы в Эстонии.

«Михаил Коляда подвернул правую стопу. Подробностей я не знаю, так как нахожусь не в Эстонии. Надеемся, что он успеет восстановится к Олимпиаде», - приводит слова специалиста «СЭ».

На турнире, который пройдет в Таллине с 12 по 16 января, Коляду заменит Андрей Мозалев.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.