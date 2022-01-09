Жулин считает некритичной для сборной России потерю Коляды

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал травму Михаила Коляды, из-за которой он пропустит чемпионат Европы в Эстонии.

«Надеюсь, что к Олимпиаде все у него будет хорошо, и он сможет восстановиться. В целом для сборной это потеря не критичная, у нас хороший и сильный состав на чемпионат Европы», - приводит слова специалиста Sport24.

На турнире, который пройдет в Таллине с 10 по 16 января, Коляду заменит Андрей Мозалев.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.