Арутюнян раскритиковал Ассоциацию фигурного катанию США из-за состава на Олимпийские игры

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян раскритиковал Ассоциацию фигурного катанию США после того, как в олимпийский состав не был включен его подопечный Илья Малинин.

«Я никогда не занимался протекционизмом в отношении спортсменов, с которыми работаю, и тем более не собираюсь делать это сейчас. Но Илья на чемпионате страны — второй. Второй!!! Причем с отрывом. Да, ему мало лет, всего 17, но он потенциально — будущее той страны, в которой живет. С русским именем и русской фамилией, но он американец. И то, что его не включили в олимпийскую сборную, свидетельствует, на мой взгляд, о вопиюще непрофессиональном подходе. Нам говорят, что так составлены правила. Ну так поменяйте эти правила, пересмотрите их», - приводит слова Арутюняна RT.

Добавим, что в олимпийский состав мужской сборной США по фигурному катанию вошли Нэйтан Чен, Винсент Чжоу и Джейсон Браун.

На чемпионате США Малинин превзошел Чжоу, который был третьим, более чем на 12 баллов. Помимо Малина в запас олимпийской команды попали Камден Пулкинен и Джимми Ма.