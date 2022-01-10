Арутюнян рассказал, может ли Илья Малинин победить Нэйтана Чена

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян заявил, что его подопечный Илья Малинин не готов составить конкуренцию трехкратному чемпиону мира Нэйтану Чену.

«Во-первых, по базовой технической стоимости обе программы Чена сложнее. Во-вторых, Нэйтан пока значительно выше классом. Для того, чтобы проиграть, он должен откатать плохо обе свои программы, а это, согласитесь, сложно для такого фигуриста», - приводит слова Арутюняна RT.

Добавим, что Малинин уступил на чемпионате США только Чену при этом первый не был включен в состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине.