Арутюнян заявил, что его фигурист выиграет Олимпийские игры 2026 года

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян заявил, что его подопечный Илья Малинин станет чемпионом Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, при этом специалист оценил необходимость участия Малинина на ближайшей Олимпиаде в Пекине.

«Очень важно. Этот опыт может позволить Илье через четыре года стать олимпийским чемпионом. Хотя при определенном стечении обстоятельств это может произойти и в 17 лет», - приводит слова Арутюняна RT.

Добавим, что в состав мужской сборной США по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине вошли Нэйтан Чен, Винсент Чжоу и Джейсон Браун.

На чемпионате США Малинин превзошел Чжоу, который был третьим, более чем на 12 баллов. Помимо Малина в запас олимпийской команды попали Камден Пулкинен и Джимми Ма.