Бестемьянова считает, что Ледюк делает фигурное катание популярнее

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская не видит ничего плохого в выступлении американца Тимоти Ледюка на Олимпиаде в Пекине.
Ледюк заявляет, что является небинарным человеком, то есть не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.
«История Ледюка — обыкновенная мелочь. Тем не менее, наверное, хорошо, что он дал повод людям обсуждать фигурное катание, пусть и с такой стороны. Наш вид спорта и без того популярен, но пускай за счет американца станет еще более интересным», - приводит слова Бутырской RT.
Добавим, что Ледюк выступает в спортивных парах с партнершей Эшли Кейн.
источник: «RT на русском»