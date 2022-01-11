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Траньков - о выступлении небинарного фигуриста на Олимпиаде: Баллы выше ставить ему не стали

Ледюк соревнуется уже долгое время.
11 января 2022 13:30
автор: Максим Скороходов

Российский тренер Максим Траньков не считает будущее выступление американского небинарного фигуриста Тимоти Ледюка на Олимпиаде проблемой.

Напомним, что небинарные люди не считают себя ни мужчиной, ни женщиной.

«Тимоти катается как минимум четырехлетие, и все в курсе его ориентации. Не меняются и судьи. Однако только за это баллы выше ставить ему не стали. Во всяком случае, я такого не наблюдал. Поверьте, в фигурном катании это никак не влияет. Просто не тот вид спорта, где что-то подобное способно стать сенсацией», - приводит слова Транькова RT.

Добавим, что Ледюк выступает в спортивных парах с американской фигуристкой Эшли Кейн.

источник: «RT на русском»
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