Бестемьянова - о выступлении небинарного фигуриста на Олимпиаде: На программах это не отразится

Родила царица в ночь не то сына, не то дочь… Реакция на участие в Олимпиаде первого «небинарного» спортсмена

В Пекине-2022 США будет представлять небинарный фигурист Тимоти Ледук. Он не мужчина и не женщина. И это не всем нравится.