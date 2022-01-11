Бестемьянова - о выступлении небинарного фигуриста на Олимпиаде: На программах это не отразится

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала будущее выступление американского небинарного спортсмена Тимоти Ледюка на Олимпиаде в Пекине.
«Главное, Тимоти в роли парника выполняет все функции, которые положено мужчине в этом виде, делает все предписанные элементы, в частности поддержки. Что касается ориентации спортсмена, то он имеет полное право не причислять себя ни к одному из полов. Таковы сегодняшние реалии. А на программах и катании это никак не отразится», - приводит слова Бестемьяновой RT.
Добавим, что Ледюк выступает в спортивных парах с американской фигуристкой Эшли Кейн.
источник: «RT на русском»