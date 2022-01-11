Авербух оценил перспективы Дэвис и Смолкина на чемпионате Европы в Эстонии

Хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал на что может рассчитывать российская пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин в танцах на льду на предстоящем чемпионате Европы по фигурному катанию в Эстонии.

Напомним, что на национальном первенстве дуэт в ритмическом танце занял третье место с 83,99 баллами. В произвольном танце получили 123,71 балла, став вторыми. В итоге Смолкин и Дэвис завоевали серебро чемпионата России.

«Думаю, что теоретически они могут рассчитывать на место ближе к концу первой десятки, но сейчас это не столь важно. Дэвис и Смолкин — дебютанты этого чемпионата, поэтому не совсем верно говорить, что они сразу будут в пятерке сильнейших на чемпионате Европы. Но не сомневаюсь, что они будут в десятке»», — цитирует «Чемпионат» Авербуха.

Напомним, что в танцах на льду также выступят Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.