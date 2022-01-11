Журанков считает, что Трусова останется без медали на чемпионате Европы

Спортивный журналист Андрей Журанков оценил перспективы российской фигуристки Александры Трусовой на предстоящем чемпионате Европы в Эстонии.

«В моем прогнозе Хендрикс на третьем месте, Трусова — на четвертом. Вероятность моего варианта 30 процентов, не больше, но я его зафиксирую. Саша вообще большая умница, чемпионат России был для нее очень крутым турниром. Но было ощущение, что после травмы так восстановиться... Она была будто переподготовлена, форсированно. И большой вопрос, как будет Саша готова к чемпионату Европы», - заявил комментатор в эфире YouTube-канала «Кваксель».

Напомним, что на чемпионате страны Трусова заняла второе место, набрав за де программы 248,65 баллов. Она уступила лишь Камиле Валиевой.

Чемпионат Европы стартует 12 января. Женщины вступят в борьбу 13-го числа.