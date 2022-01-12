Сборная России по фигурному катанию сдала отрицательные тесты на коронавирус перед ЧЕ-2022

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган объявил результаты тестов национальной на коронавирус, которые сдавались в преддверии чемпионата Европы.
«Все российские спортсмены сдали отрицательные тесты на коронавирус», - приводит слова Когана “Чемпионат”.
Турнир пройдет на арене “Тондираба” в эстонском Таллине и начнется 12 января с короткой программы у мужчин. Россию в данном виде представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.
источник: Чемпионат.com