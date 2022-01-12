Олимпийская чемпионка Дюамель попросила ISU наказать Жулина

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель попросила Международный союз конькобежцев (ISU) разобраться с российским тренером Александром Жулиным за его оскорбительные высказывания в адрес небинарного спортсмена Тимоти Ледюка.
Добавим, что, когда Жулина спросили про американца, он сказал, что не хочет «этих уродов комментировать».
«Почему мы в фигурном катании принимаем такие возмутительные и отвратительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-то, чтобы положить этому конец!» - приводит RT слова Дюамель, ссылаясь на ее твиттер.
Добавим, что небинарные люди не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Ледюк выступает в спортивных парах с американской фигуристкой Эшли Кейн.
источник: «RT на русском»