Жулин заявил, что не будет извиняться за свои слова про американского небинарного фигуриста

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на слова олимпийской чемпионки Меган Дюамель, призвавшей Международный союз конькобежцев наказать российского наставника за высказывания в адрес фигуриста Тимоти Ледюка из США.

Ранее специалист назвал спортсмена уродом, узнав о том, что американец станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.

– Не хочу даже никак комментировать слова Дюамель и в принципе на эту тему как-то реагировать. Я уже пожалел, что вообще сказал это все, потому что придурков в нашем мире много. Такого понаписали про меня, что лучше и не придумаешь. А извиняться за свои слова я не собираюсь, цитирует Жулина Sport24.

Добавим, что небинарные люди не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Ледюк выступает в спортивных парах с американской фигуристкой Эшли Кейн.