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Жулин заявил, что не будет извиняться за свои слова про американского небинарного фигуриста

Ранее специалист оскорбил члена национальной команды США Тимоти Ледюка, который станет первым спортсменом на ближайшей Олимпиаде с небинарной ориентацией.
12 января 2022 16:56
автор: Владислав Корегин

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на слова олимпийской чемпионки Меган Дюамель, призвавшей Международный союз конькобежцев наказать российского наставника за высказывания в адрес фигуриста Тимоти Ледюка из США.

Ранее специалист назвал спортсмена уродом, узнав о том, что американец станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.

– Не хочу даже никак комментировать слова Дюамель и в принципе на эту тему как-то реагировать. Я уже пожалел, что вообще сказал это все, потому что придурков в нашем мире много. Такого понаписали про меня, что лучше и не придумаешь. А извиняться за свои слова я не собираюсь, цитирует Жулина Sport24.

Добавим, что небинарные люди не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Ледюк выступает в спортивных парах с американской фигуристкой Эшли Кейн.

источник: Sport24.ru
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