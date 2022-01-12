Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате Европы с мировым рекордом

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате Европы.
Фигуристы набрали 82,36 балла, что является новым мировым рекордом. Вторыми идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 81,58 балла. На третьем месте Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26).
Аналогичная ситуация сложилась и в соревнованиях одиночников, где первые три строчки протокола заняли Алексей Мозалев, Макр Когдратюк и Евгений Семененко.
Турнир в Таллине завершится 16 января.
источник: «Советский спорт»