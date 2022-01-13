Валиева с мировым рекордом победила в короткой программе на ЧЕ, Трусова - третья

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в короткой программе на чемпионате Европы в эстонском Таллине. За свой прокат спортсменка получила 90,45 балла, что стало новым мировым рекордом.
На втором месте расположилась представительница Бельгии Луна Хендрикс, набравшая 76,25 балла. Тройку лучших замкнула еще одна россиянка Александра Трусова, заработавшая 75,13 балла. Четвертой стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (69,05).
Произвольную программу женщины-одиночницы представят 15 января.
источник: «Советский спорт»