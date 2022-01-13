Тарасова - о рекорде Валиевой на ЧЕ: Камила произвела грандиозное впечатление!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на победу российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы в эстонском Таллине. За свой прокат спортсменка получила 90,45 балла, что стало новым мировым рекордом.

«Камила произвела на меня сегодня грандиозное впечатление! Мне очень понравилось ее выступление, она большая молодец», - приводит слова Тарасовой «СЭ».

На втором месте расположилась представительница Бельгии Луна Хендрикс, набравшая 76,25 балла. Тройку лучших замкнула еще одна россиянка Александра Трусова, заработавшая 75,13 балла. Четвертой стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (69,05).

Произвольную программу женщины-одиночницы представят 15 января.