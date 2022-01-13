Валиева - о мировом рекорде: Это не может не радовать. Значит, я действительно работаю

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свою победу в короткой программе на чемпионате Европы в эстонском Таллине, а также поделилась эмоция после установленного ей мирового рекорда количеству баллом за выступление (90,45).

«Эти баллы значат, что я не просто так прихожу работать каждый день на тренировку. Значит какие-то моменты я улучшаю. Это не может не радовать. Значит, я действительно работаю» - приводит слова Камилы «СЭ».

На втором месте расположилась представительница Бельгии Луна Хендрикс, набравшая 76,25 балла. Тройку лучших замкнула еще одна россиянка Александра Трусова, заработавшая 75,13 балла. Четвертой стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (69,05).

Произвольную программу женщины-одиночницы представят 15 января.