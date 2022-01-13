Бестемьянова - о Валиевой на чемпионате Европы: Ее рекорды - это уже добрая традиция

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на победу российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы в эстонском Таллине. За свой прокат спортсменка получила 90,45 балла, что стало новым мировым рекордом.

«Валиева каталась просто фантастически, волшебно - от этого и такой космический результат. Ее рекорды - это уже как добрая традиция», - приводит слова Бестемьяновой Sport24.

На втором месте расположилась представительница Бельгии Луна Хендрикс, набравшая 76,25 балла. Тройку лучших замкнула еще одна россиянка Александра Трусова, заработавшая 75,13 балла. Четвертой стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (69,05).

Произвольную программу женщины-одиночницы представят 15 января.