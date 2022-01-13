Татьяна Волосожар: Валиева - лидер сборной России. Конечно, она наша надежда

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар отреагировала на победу российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы в эстонском Таллине. За свой прокат спортсменка получила 90,45 балла, что стало новым мировым рекордом.

«Естественно, Камила сейчас лидер сборной. Здорово, что ей прекрасно удается держать форму, устанавливать новые рекорды. Конечно, это наша надежда», - приводит слова Волосожар RT.

На втором месте расположилась представительница Бельгии Луна Хендрикс, набравшая 76,25 балла. Тройку лучших замкнула еще одна россиянка Александра Трусова, заработавшая 75,13 балла. Четвертой стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (69,05).

Произвольную программу женщины-одиночницы представят 15 января.