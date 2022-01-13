Хендрикс - о втором месте в короткой программе на ЧЕ: Валиева слишком хороша

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс дала комментарий после завоеванного ей второго места в короткой программе на чемпионате Европы в эстонском Таллине. Спортсменка за свой прокат набрала 76,25 балла.

«Малое серебро очень мотивирует меня. Сегодня я старалась показать максимум, но Камила Валиева слишком хороша для меня» - приводит слова Хендрикси Sport24.

Победу в короткой программе одержала россиянка Камила Валиева. За свое выступление спортсменка получила 90,45 балла, что стало новым мировым рекордом.

Тройку лучших замкнула еще одна представительница нашей страны Александра Трусова, заработавшая 75,13 балла. Четвертой стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (69,05).