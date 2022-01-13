Композитор Рихтер - о короткой программе Валиевой: Странно, что это творение оценивается баллами

Композитор Кирилл Рихтер, автор музыки к короткой программе российской фигуристки Камилы Валиевой, оценил выступление спортсменки на чемпионате Европы в Таллине. Камила победила, набрав 90,45 балла, что стало новым мировым рекордом.

«Вот это настоящее искусство. Даже странно, что это творение оценивается баллами. Тем не менее, это новый мировой рекорд. Браво, Камила Валиева, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе!» - написал Рихтер в своем инстаграме.

На втором месте расположилась представительница Бельгии Луна Хендрикс, набравшая 76,25 балла. Тройку лучших замкнула еще одна россиянка Александра Трусова, заработавшая 75,13 балла. Четвертой стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (69,05).

Произвольную программу женщины-одиночницы представят 15 января.