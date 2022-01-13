Мишина и Галлямов с двумя мировыми рекордами стали чемпионами Европы в Эстонии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые в карьере стали чемпионами Европы, победив на турнире в эстонском Таллине. За произвольную программу пара получила 157,46 балла, что является мировым рекордом. По сумме выступлений они набрали 239,82 балла, побив еще одно мировое достижение.

На второй позиции расположились Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заработавшие по итогам выступлений 236,43 балла. Тройку лучших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получившие 227,23 балла.