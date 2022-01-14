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Бойкова и Козловский объяснили свое недовольство после удачного выступления в произвольной программе

Российская пара на чемпионате Европы в Таллине завоевала бронзовые награды.
14 января 2022 13:12

Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, почему были расстроены после удачного выступления в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине. Спортсмены в сумме набрали 227,23 балла, завоевав бронзовые награды.

«Прежде всего мы могли бы избежать глупой ошибки с моей стороны в короткой программе», - приводит слова Анастасии RT.

«Хороший прокат - это далеко не все, им дело не заканчивается. Есть еще такая вещь, как занятое место», - добавил Дмитрий.

Напомним, что победу на соревнованиях в Эстонии одержали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За произвольную программу пара получила 157,46 балла, что является мировым рекордом. По сумме выступлений они набрали 239,82 балла, побив еще одно мировое достижение. На втором месте расположились еще одни представители нашей страны Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заработавшие по итогам выступлений 236,43 балла.

источник: «RT на русском»
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