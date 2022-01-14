Бойкова и Козловский - о бронзе на ЧЕ-2022: Это наш лучший результат в нынешнем сезоне

Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились мнением о своих оценках после произвольной программы на чемпионате Европы в Таллине. Спортсмены в сумме набрали 227,23 балла, завоевав бронзовые награды.

«Что это наш лучший результат в нынешнем сезоне. И что нашу работу оценили достаточно высоко», - приводит слова Анастасии RT.

«Набрать больше 150 баллов в произвольной - очень серьезно. В парном катании это уровень сильнейшей олимпийской разминки», - добавил Дмитрий.

Напомним, что победу на соревнованиях в Эстонии одержали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За произвольную программу пара получила 157,46 балла, что является мировым рекордом. По сумме выступлений они набрали 239,82 балла, побив еще одно мировое достижение. На втором месте расположились еще одни представители нашей страны Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заработавшие по итогам выступлений 236,43 балла.