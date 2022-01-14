Вайцеховская – о Щербаковой: В этом сезоне ей сложнее всех. Она чемпионка мира

Журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала выступления российской фигуристки Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

Отметим, что 17-летняя спортсменка занимает четвертое место, получив за свой прокат 69,05 балла. На первой строчке располагается ее соотечественница, а именно Камила Валиева (90,45). Второй идет представительница Бельгии Луна Хендрикс (76,25), а тройку лучших замкнула еще одна россиянка Александра Трусова (75,13).

– У Ани нет и никогда не было скольжения Косторной или прыжкового таланта Трусовой. И даже в своей способности интерпретировать музыку движением по льду Щербакова не уникальна: есть достаточно много фигуристок, которые делают это убедительнее. Не говорю уже о том, что в этом сезоне ей сложнее всех. Она чемпионка мира, а титул – это всегда зверски тяжелая штука, – сказала Вайцеховская.

Добавим, что женщины-одиночницы представят свои произвольные программы завтра, 15 января.