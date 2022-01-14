«Русские доминируют». Жулин - о победе Синициной и Кацалапова в ритм-танце на ЧЕ-2022

Тренер Александр Жулин отреагировал на победу своих подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на чемпионате Европы в эстонском Таллине. Спортсмены набрали 87,89 балла.

«Очень доволен первым местом после короткой программы, доволен прокатом. Все получилось, что хотели. Соревнования хорошие. Русские доминируют», - приводит слова Жулина «Чемпионат».

Вторую строчку заняли Александра Степанова и Иван Букин, заработавшие 86,45 балла. Еще одни представители нашей страны Диана Дэвис и Глеб Смолкин (73,32) расположились на восьмой позиции.

Тройку лучших замкнул дуэт из Италии Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (83.35).

Произвольную программу спортсмены представят завтра, 15 января.