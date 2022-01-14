Тарасова прокомментировала удачное выступление российских дуэтов в ритм-танце на ЧЕ-2022

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступления российских дуэтов в ритм-танце на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

«Потрясающие два танца: у и Синициной с Кацалаповым, и у Букина со Степановой. Разница между ними - всего один балл. Самая маленькая разница, которая была за последние годы. Нам очень приятно, что первые два места - наши», - приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Победу одержал российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Спортсмены набрали 87,89 балла.

Вторую строчку заняли Александра Степанова и Иван Букин, заработавшие 86,45 балла. Еще одни представители нашей страны Диана Дэвис и Глеб Смолкин (73,32) расположились на восьмой позиции.

Тройку лучших замкнул дуэт из Италии Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (83.35).

Произвольную программу спортсмены представят завтра, 15 января.