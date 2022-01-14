Бестемьянова - о прокате Степановой и Букина на ЧЕ: Они никогда в жизни так здорово не катались

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о выступлении российского дуэта Александра Степанова и Иван Букин в ритм-танце на чемпионате Европы в эстонском Таллине. Спортсмены набрали 86,45 балла, заняв второе место.

«Я в восторге от проката Степановой и Букина. Мне кажется, они никогда в жизни так здорово не катались. Во всяком случае я под большим впечатлением и счастлива, что это наконец произошло», - приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат».

Победу одержал российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Спортсмены набрали 87,89 балла. Еще одни представители нашей страны Диана Дэвис и Глеб Смолкин (73,32) расположились на восьмой позиции. Тройку лучших замкнул дуэт из Италии Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (83.35).

Произвольную программу спортсмены представят завтра, 15 января.