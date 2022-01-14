Кондратюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Таллине

Российский фигурист Марк Кондратюк одержал победу на чемпионате Европы 2022 года, который проходит в Таллине (Эстония).

Отметим, что по итогам короткой и произвольной программ 18-летний спортсмен набрал 286,56 балла. Вторым стал представитель Италии Даниэль Грассль (274,48). Тройку лучших замкнул латвиец Денис Васильев – в его активе 272,08 балла.

Еще один россиянин Андрей Мозалев расположился на четвертой строчке (265,69). Его соотечественник, а именно Евгений Семененко, стал пятым (260,0).

Добавим, что ранее на первенстве Европы российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов победила в ритм-танце.