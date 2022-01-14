Тарасова высказалась по поводу золотой медали Кондратюка на чемпионате Европы-2022

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу российского фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

Отметим, что за свои выступления в короткой и произвольной программах 18-летний спортсмен получил от судей 286,56 балла.

– Кондратюк – гигант! Выиграл чемпионат Европы с первого раза. Поздравляю Марка, его тренера, да и всю сборную! – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Добавим, что серебро прошедших соревнований завоевал итальянец Даниэль Грассль, набравший 274,48 балла. Бронзовым призером стал представитель Латвии Денис Васильев (272,08). Россияне Андрей Мозалев и Евгений Семененко заняли четвертое и пятое места соответственно.