Туктамышева назвала красавчиком Кондратюка, победившего на чемпионате Европы

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поздравила фигуриста Марка Кондратюка с победой на чемпионате Европы в Таллине. Фото со спортсменом фигуристка выложила в сториз инстаграма.

«Красавчик, поздравляю», - написала Туктамышева.

Отметим, что по итогам короткой и произвольной программ 18-летний спортсмен набрал 286,56 балла. Вторым стал представитель Италии Даниэль Грассль (274,48). Тройку лучших замкнул латвиец Денис Васильев – в его активе 272,08 балла.

Еще один россиянин Андрей Мозалев расположился на четвертой строчке (265,69). Его соотечественник, а именно Евгений Семененко, стал пятым (260,0).