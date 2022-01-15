Илья Авербух: Кондратюк прошел через отчаяние и травмы на пути к золоту чемпионата Европы

Хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал победу российского фигуристка Марка Кондратюка на чемпионате Европы в Таллине.

«Я очень рад за Марка, он по-настоящему заслуживает этой победы. Марк на пути к ней прошел настоящую спортивную дорогу - сквозь и талантливые выступления, и отчаяние, и травмы», - приводит слова Авербуха РИА Новости.

Отметим, что по итогам короткой и произвольной программ 18-летний спортсмен набрал 286,56 балла. Вторым стал представитель Италии Даниэль Грассль (274,48). Тройку лучших замкнул латвиец Денис Васильев – в его активе 272,08 балла.

Еще один россиянин Андрей Мозалев расположился на четвертой строчке (265,69). Его соотечественник, а именно Евгений Семененко, стал пятым (260,0).