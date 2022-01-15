Милонов - о небинарном спортсмене на Олимпиаде: В США - сумасшедшее шапито

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался относительно того, что американский фигурист Тимоти Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.

«Негуманно сумасшедших людей, у которых проблема с половой самоиндикацией, пускать на Олимпиаду. К нему надо гуманно относиться, поберечь его. Участие этого спортсмена противоречит принципу определения кто есть кто. В какую команду он может войти? Мне было бы очень неловков»,- приводит слова Милонова «СЭ».

Добавим, что небинарные люди не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Ледюк выступает в спортивных парах с американской фигуристкой Эшли Кейн.