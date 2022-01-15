Медведева рассказала, в чем заключается причина успеха Тутберидзе

Евгения Медведева рассказала, почему российскому тренеру Этери Тутберидзе удается приводить фигуристов к множеству побед.

«Главный секрет в том, что Этери делает все, что в ее силах, чтобы быть лучшей», - приводит слова Медведевой L’Équipe.

Как отмечает «Профиль», по словам спортсменки, Тутберидзе умеет направить всю свою энергию на результат

Напомним, что под руководством Тутберидзе Медведева стала двукратной чемпионкой мира и завоевала две серебряные медали Олимпиады в Пхенчхане.