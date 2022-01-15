Алексей Мишин: Кондратюк заставил всех здравомыслящих людей относиться к нему серьезно

Российский тренер Алексей Мишин высказался о победе Марка Кондратюка на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«В моей ситуации лучшее, что я могу сделать — это промолчать. Кондратюка поздравляю, он молодец. Я бы даже сказал так: его первое призовое место на чемпионате России многими было воспринято как курьез какой-то. Сейчас чемпионство в этом году — чистая случайность. А сейчас, думаю, он своей харизмой заставил всех здравомыслящих людей относиться к нему серьезно», - приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что фигурист Мишина Евгений Семененко занял на турнире пятое место, а потенциальный лидер группы Алексея Николаевича Михаил Коляда снялся с чемпионата Европы из-за травмы.