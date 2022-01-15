Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду, Степанова и Букин - вторые

Взяли Рупольдинг — и это без Латыпова! Как наши биатлонисты выиграли эстафету на Кубке мира

На шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге мужская сборная России в отличном стиле выиграла эстафету, правда, на фоне технических проблем у основных конкурентов.