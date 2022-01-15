Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду, Степанова и Букин - вторые

В эстонском Таллине завершился произвольный танец на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Титул завоевали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие за обе программы 217,96 балла.
Вторыми стали их соотечественники Александра Степанова и Иван Букин с результатом 213,20 балла.
“Бронзу” завоевали итальянцs Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97 балла).
Добавим, что третья российская пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин закончили турнир на седьмом местt (186,61).
Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2022.
Таллин, Эстония
Танцы на льду
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 217,96.
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 213,20.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,97.
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 196,86.
5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 196,01.
6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 191,90.
7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 186,61...