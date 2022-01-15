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Татьяна Волосожар: Олимпийский турнир очень непредсказуемый. Там может случиться все, что угодно

В Таллине завершились соревнования спортивных пар
15 января 2022 19:58
автор: Александр Шульгин

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала выступление на чемпионате Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также поделилась своими ожиданиями от Олимпиады в Пекине.

«Ребята молодцы... Даже с травмой партнера смогли доказать всем, что они лучшие. Устроить хороший проверочный прокат перед главным стартом сезона - Олимпиадой.

Олимпийский турнир очень непредсказуемый. Там может случиться все, что угодно. Будем надеяться только на лучшее. Ребята все у нас сильные», - приводит слова Волосожар RT.

Напомним, Синицина и Кацалапов выиграли золотые медали турнира, набрав по итогам выступлений 217,96 балла.

источник: «RT на русском»
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