Новицкий считает, что Синицына и Кацалапов увеличили свои шансы на золото Олимпиады, выиграв ЧЕ-2022

Чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий рассказал, как изменились расклады в танцах на льду между россиянами Викторией Синицыной, Никитой Кацалаповым и французами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном в борьбе за золото Олимпиады в Пекине.

«Да, Пападакис и Сизерон положили ради него всё и в том числе не поехали на чемпионат Европы. Очная ставка с ними в Таллине нашим ребятам пошла бы только на пользу. В итоге на россиян все посмотрели, а французов никто не видел. Мы не знаем, в какой форме они находятся. И возникает большой вопрос: в состоянии ли они окажутся показать в Китае чемпионское катание? Можно сидеть где-то и вести разговоры о золоте, которое само идёт в руки, но так тоже не делается. А наших фигуристов в Эстонии увидели в том числе судьи, которые будут работать и на Играх. Поэтому я бы не стал заранее называть Пападакис и Сизерона фаворитами номер один. Наши ребята способны побороться и, уверен, сделают это», - приводит слова Новицкого RT.

Напомним, что Синицына и Кацалапов выиграли на чемпионате Европы, опередив своих ближайших конкурентов россиян Александру Степанову и Ивана Букина более чем на четыре бала.

Третье место на турнире заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Отметим, что Пападакис и Сизерон не было и на чемпионате мира в Стокгольме, где победу одержали Синицына и Кацалапов. Французская пара пропускает турниры из-за пандемии коронавируса.